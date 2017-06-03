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Философия оруджа – тагва

«О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он предписан тем, кто был до вас, – может быть, вы будете богобоязненны!» (аль-Бакара, 183).

В проповедях или  книгах  на темы оруджа часто ссылаются на вышеупомянутый аят. Этот аят является самым важным религиозным доказательством важности для мусульман соблюдения оруджа в месяц Рамазан. Не случайно, что мы в нашей статье решили осветить некоторые особенности  этого аята.

Можно многое сказать о тафсире этого аята. Но вкратце можно отметить, что при чтении этого аята четыре момента привлекли наше внимание:

Первое, аят начинается с хитаба «О те, которые уверовали!». То есть, для тех, которые присягнули на веру, «уверовали», и хотят быть достойным этого имени, орудж обязателен.

Второе, соблюдение оруджа (поста) было присуще и другим религиям еще до появления ислама. И сегодня в других монотеистических религиях существует пост. Верно, их пост отличается от мусульманского оруджа, но некоторые ученые считают, что эти различия появились позже в результате определенных искажений. Во всяком случае, Аллах всем людям посредством своих пророков велел держать орудж (несмотря на условные различия в правилах держания оруджа).

В третьих, орудж важен для мусульман. Говоря так, как написано в Коране, «предписан пост». Здесь слово «предписан», значит обязателен.

Наконец, четвертое, и самое главное – основная философия соблюдения оруджа заключается в направлении людей на путь  богобоязненности (тагвы). Основная цель оруджа не заключается в уменьшении жиров,  сочувствии голодным, достижении терпения над физическими лишениями. На самом деле это результаты оруджа. В то же время, это неотъемлемые части тагвы, ее отделения.  Каждая физическая и духовная польза оруджа ведет людей к основной цели – тагве.

Мусульманин приступает к оруджу с намерением «гурбатан илаллах», то есть быть ближе к Аллаху, заслужить Его довольство, выполнить Его веления. Но любое деяние ради Аллаха, полезно, в первую очередь, для нас самих. Аллах ни в чем не нуждается, в том числе в наших молитвах.

Все что мы ни делаем по Его велению, мы делаем для своей пользы в этом и другом мире. А во главе этой пользы стоит тагва. Тагва означает выполнять веления и запреты Аллаха, избегать харама, понимать, что мы всегда находимся под контролем божественной силы, ответственно подходить к своим поступкам, деяниям, знать, что за все плохие поступки предстоит расплата, не захватывать чужое.

В основе всех праведных деяний стоит тагва. Молитвы, савабы осуществляются посредством тагвы. Богобоязненный  человек не совершает грехов. И борьба со страстями, похотью означает укрепление тагвы.

Человек, держащий орудж, избегает не только харама, но и других халяль даров, дозволенных в другое время. Постящийся человек бывает терпеливым, идет на уступки, с ним можно помириться. Постящийся человек побеждает свои соблазны, желания, и, будучи голодным, он побеждает голод, находясь без питья, он побеждает и это. Постящийся человек  в течение месяца сам на себе чувствует положение голодных, бедных, лишенных.  Постящийся человек  очищает свое тело от лишних жиров для еще лучшего богослужения за остальные 11 месяцев.

Постящийся человек  избегает при этом не только попадания пищи в желудок, но также сплетен, ругательств, грехов, харама. Корень всего этого заключается в воздержании, богобоязненности. Терпеливый человек -  милостивый человек, здоровый человек, человек, усмиряющий свой аппетит, избегающий грехов…. Если все это объединить, то получится образ воздержанного, богобоязненного человека.

Поведение постящегося человека держится на тагве, служит укреплению тагвы. С одним условием, чтобы его орудж соответствовал вышеизложенным условиям.  Кто соблюдет точнее эти условия, значит у того и тагвы больше. И значит, его орудж более правильный, более достойный Аллаха  и более приемлем в обители Аллаха.


Опубликовано:5 Июнь, 2017  15:04, ]]>Печать]]>
 
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