Саудовская Аравия предупредила паломников в связи с предстоящим Хаджем

Саудовская Аравия предупредила паломников, желающих отправиться в Хадж в этом году.

Как сообщили в УМК, это отмечено в специальных статьях договора, который подписывают паломники. Договор составляется посольством Саудовской Аравии в Азербайджане. В статьях отмечено, что ввоз на территорию Саудовской Аравии наркотических средств, спиртных напитков и литературы пропагандистского характера запрещен. Пойманные с наркотиками на территории страны лица будут казнены.

В договоре также отмечается, что организатор Хаджа – УМК ответственности за это не несет. Вся ответственность ложится на плечи паломников.

Отметим, первая группа паломников из Азербайджана отправится в Хадж 24 августа, другие группы – 25-26 августа. Возвращение из Хаджа планируется 12, 13 и 14 сентября. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке в этом году паломники поедут в Саудовскую Аравию не на автобусе, а на самолете. Полеты будут осуществлены авиакомпанией Azerbaijan Airlines (AZAL).

Прием документов для совершения Хаджа в этом году начался 26 января и уже завершился. В отличие от прошлых лет, в этом году паломникам не были предложены разные пакеты (VIP и относительно дешевые). Цена пакета на одного человека составляет 3850 долларов США. В этом году для паломников из Азербайджана установлена квота 600 человек. В прошлом году квота составляла 1040 человек. Организатором паломничества в Азербайджане является только УМК.