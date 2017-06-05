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СМИ: Жители Катара скупают продукты питания и воду в ожидании дефицита

Жители Катара спешно скупают продукты питания и питьевую воду на фоне разрыва  рядом стран дипломатических отношений с государством. Как передает islam.az, об этом пишет египетский новостной портал "Йоум7" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

"Жители бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия", — сообщили очевидцы. По их словам, "ничего подобного тут никогда не видели".

Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.

Напомним, сегодня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах. После них о разрыве дипотношений с Катаром объявили также Йемен, Ливия и Мальдивы.


Опубликовано:5 Июнь, 2017  16:09, ]]>Печать]]>
 
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