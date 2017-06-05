Президент Турции раскритиковал Госдеп США за отказ проводить прием по случаю Рамазана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Госдеп США за отказ проводить традиционный прием по случаю Рамазана.

Как передает islam.az со ссылкой на "Правда.Ру", ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон отклонил просьбу мусульман провести ифтар в священный месяц Рамазан, сообщает Associated Press. Тиллерсон нарушил традицию — с 1999 года все госсекретари устраивали такие приемы.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обошелся официальным поздравлением на сайте ведомства.

"Разве это не вы говорили, что вы не против религиозной свободы? Что это вы творите?", — возмутился Эрдоган.