Сенат США принял резолюцию по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Сенат США в понедельник принял резолюцию, призывающую к переносу посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и урегулированию арабо-израильского конфликта на основе принципа "двух государств".

Как отмечает islam.az со ссылкой на РИА Новости, за документ проголосовало большинство из 100 сенаторов.

Как отмечается в аннотации к резолюции "О праздновании 50-летия воссоединения Иерусалима", документ подтверждает "давнюю американскую двухпартийную политику, что постоянный статус Иерусалима остается вопросом, который должен решаться между сторонами путем переговоров об окончательном статусе в отношении решения о сосуществовании двух государств".

Также он подтверждает норму закона от 1995 года, который предусматривал перенос посольства США в Иерусалим.

Резолюция сената не носит обязательный характер, а отражает позицию высшего законодательного органа США по обозначенному вопросу.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль взял под контроль Восточный Иерусалим, законодательно отделил его от Западного берега реки Иордан и объявил свой суверенитет над объединенным Иерусалимом. Палестинцы не признают это решение и считают город своей столицей.