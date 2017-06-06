Завершился очередной этап проекта по личному развитию женщин, организованный Молодежным Форумом ОИС и Госкомитетом Азербайджана

Как ранее сообщалось, Молодежный Форум Организации Исламского Сотрудничества проводит ряд тренингов и мероприятий в странах ОИС с целью повышения социальной активности женщин, развитию профессионального обучения, облегчения возможностей по нахождению рабочих мест на трудовом рынке, а также оказания поддержки их индивидуальному развитию. В рамках этих мероприятий дан старт проведению бесплатных тренингов и обучающих программ в Азербайджане.

В рамках начального этапа, в Баку при организации Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума ОИС и поддержки Государственного Комитета по Проблемам Семьи, Женщин и Детей Азербайджанской Республики был проведен образовательный проект под названием «Моя любимая няня», целью которого являлась профессиональная подготовка и сертификация в данной области.

Следующий этап тренингов и курсов прошел под названием «Профессиональный кулинар». В течение апреля-июня сего года участники приняли участие на 72 часовых тренингах и курсах под темами «Национальная и европейская кухня», «Кухни кафе и ресторанов» и т.д. проведенных профессиональными кулинарами в рабочих условиях. В конце курсов первая группа, состоящая из 30 участников, получили соответствующие сертификаты, выданные Молодежным Форумом ОИС и Государственном Комитетом по Проблемам Семьи, Женщин и Детей. В целом на курсах по кулинарии принимают участие 3 группы участников.

В ближайшем будущем планируется проведение других важных курсов для женщин по профессиональному обучению.