Жители Алеппо впервые встречают Рамазан в освобожденном городе

В Сирии террористы предпринимают постоянные попытки атаковать правительственные войска. Но это не мешает простым жителям праздновать священный для мусульман месяц Рамазан.

Как передает islam.az со ссылкой на Ren.tv, днем в послевоенном Алеппо жизнь замирает. Все магазины закрываются и даже детских голосов на улицах не слышно — сорванцы сидят по домам, пережидая страшную жару. Но как только солнце садится за горизонт, все оживает. Подсчитано, что торговля в Рамазан приносит вдвое больший доход, чем в обычные месяцы. Хозяйки стремятся купить угощения, которые продаются только в это время — всевозможные сладости и напитки.

В этом году Рамазан продлится до 26 июня.