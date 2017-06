Катар заявил о причастности ОАЭ к попытке госпереворота в Турции

Оказавшись в состоянии блокады после прекращения дипломатических отношений со своими соседями по региону, Катар решил не остаться в долгу и стал тиражировать в подконтрольных ему СМИ информацию об их тайной дипломатии.

Как передает islam.az со ссылкой на Eadaily.com, принадлежащий Дохе телеканал Al Jazeera выпустил репортаж о тайной дипломатии Объединенных Арабских Эмиратов, показывающий закулисную деятельность этого государства в неприглядном по отношению к соседям по Ближнему Востоку свете.

3 июня неизвестные хакеры взломали электронную почту посла ОАЭ в США Юсефа аль-Отайба (Yousef al-Otaiba) и ее содержимое оказалось в открытом доступе. Из нее стало известно, что высокопоставленный дипломат встречался и вел переговоры с ориентирующимися на Израиль аналитическими центрами, что для ваххабитских монархий считается недопустимым. Более того, из этой утечки информации стало известно о причастности ОАЭ к неудавшейся попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года и поддержке официального Дубая в противодействии палестинской организации ХАМАС и египетским «Братьям-мусульманам».

Электронная переписка посла аль-Отайба включала в себя подробную повестку дня встречи, запланированной в конце июня между должностными лицами правительства ОАЭ и представителями Фонда защиты демократий (Foundation for the Defense of Democracies), специализирующегося на «распространении демократии в странах Ближнего Востока» и ориентирующегося на Израиль. Примечательно, что с этой организацией высокопоставленные чиновники Эмиратов планировали обсуждать внутреннюю политику соседней с ними Саудовской Аравии, способность королевской семьи Саудов контролировать стабильность внутри своей страны и в регионе в целом, а также оценивать внешнеполитический курс Эр-Рияда в плане снятия легитимности со всемирного «джихада». Под последним, по-видимому, подразумевается неожиданное изменение позиционирования Саудовской Аравии себя уже не как центра финансирования и поддержки международного терроризма, а как ярого противника и борца с ним.