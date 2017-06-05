Отряды «Сирийских демократических сил» вошли в Ракку

Силы альянса оппозиции «Сирийские демократические силы» вошли в Ракку.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА новости, об этом заявил командующий SDF.

По данным, силы SDF вошли в Ракку с востока.

Операции по непосредственному освобождению города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» началась в понедельник. Как заявил официальный представитель альянса Талал Сило, SDF атаковал позиции ИГ с востока, запада и севера. По его словам, сражение будет жестоким, так как боевики будут умирать, защищая свою так называемую столицу.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года. Операцию по освобождению Ракки ведут бойцы «Сирийских демократических сил», основу которых составляют курдские отряды и ополчение арабских племен, поддержку им оказывает американская авиация и спецназ.

При этом официальный Дамаск подчеркивает, что американские военные действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере страны, по сути, является интервенцией.

Отметим, Ракка считается неофициальной столицей террористов ИГ.