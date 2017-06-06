Имамы отказались от заупокойных молитв по лондонским террористам

Более 130 британских имамов отказались совершать заупокойные молитвы по террористам, напавшим на людей в Лондоне, пишет The Guardian.

«Мы не будем совершать традиционные заупокойные молитвы по преступникам и призываем наших собратьев и религиозных лидеров отказать им в такой чести. Их неоправданные действия полностью расходятся с возвышенным учением ислама», — говорится в заявлении исламских деятелей, которое приводит газета.

Они сказали, что испытывают «шок и омерзение по поводу хладнокровных убийц».

В свою очередь генсек Мусульманского совета Британии Харун Хан заявил, что исламская умма готова оказать всяческое содействие властям, чтобы сделать страну безопаснее.

Напомним, в субботу вечером преступники на фургоне на большой скорости выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и напали с охотничьими ножами на прохожих. Также нападение произошло на рынке Боро и в районе Воксхолл. По последним данным, семь человек погибли, 48 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».