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Имам Али (а): "Лучше быть своим педагогом и воспитателем, нежели педагогом и воспитателем для других людей"
("Бихаруль-анвар", т.2, стр.56, хадис 33)
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Имам Али (а): "Лучше быть своим педагогом и воспитателем, нежели..."
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