ООН: Более 87 тысяч человек покинули провинцию Ракка за месяц

Свыше 87 тысяч человек покинули сирийскую провинцию Ракка с 1 мая, еще 400 тысяч человек остаются в регионе в тяжелых условиях.

Как сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).

"ООН продолжает выражать обеспокоенность судьбой 400 тысяч мужчин, женщин и детей в провинции Ракка, которые продолжают находиться под ежедневными обстрелами. 3 июня три вынужденных переселенца, включая беременную женщину, как сообщается, подорвались на мине в Атакбе. 4 июня авиаудары в пригороде Ракки, по сообщениям, привели к разрушению двух школ, а обстрелы из миномета рядом со школой в городе ранили несколько человек", - отмечается в заявлении.

"Гуманитарная ситуация в Ракке остается тяжелой… Особенно заботит ситуация в городе Ракка, где, по сообщениям, растет нехватка еды и медикаментов", - отметили в УКГВ ООН.

Отметим, в Сирии началась операция по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Наступление ведется с трех направлений: севера, востока и запада.