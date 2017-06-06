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В афганской мечети прогремел взрыв, четыре человека погибли

Взрыв прогремел в провинции Герат на западе Афганистана, не менее четырех человек погибли и трое ранены, сообщает телеканал TOLOnews.

Сообщается, что взрыв произошел в главной мечети города Герат — административного центра провинции.

В эти дни в афганской столице Кабуле проходит крупный саммит — так называемый "кабульский процесс", суть которого, согласно ООН, заключается в постепенной передаче правительству Афганистана ответственности за положение дел в стране, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Неделю назад недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств в Кабуле прогремел мощный взрыв, ответственность за который взяла террористическая группировка ИГ. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек.


Опубликовано:6 Июнь, 2017  18:18, ]]>Печать]]>
 
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