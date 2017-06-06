Читатель спрашивает: Если в течение дня месяца Рамазан у женщины начнутся месячные, то должна ли она довести пост того дня до конца?

Одним из главных условий богослужений является чистота. Это означает как отсутствие скверны на теле и одежде, а также случаев, нарушающих малое и большое омовение. Во время месячных женщина не должна выполнять такие обязательные богослужения, как намаз и пост. Постящаяся женщина должна быть чиста от утреннего азана до вечернего. Если месячные начнутся даже за 5 минут до вечернего азана, то ее пост за этот день аннулируется. После завершения месяца Рамазан женщина должна восполнить пропущенные посты до наступления следующего Благословенного месяца Рамазан.