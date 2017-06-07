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Численность населения Баку приближается к 2,5 млн. человек

Численность населения Баку выросла на 3700 человек или 0,2% и на 1 апреля 2017 года составила 2 249,5 тыс. человек.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Бакинское управление статистики, плотность населения в Баку составляет 1051 человек на один квадратный километр. Удельный вес женщин составляет 50,4%, мужчин - 49,6%.

В январе-марте в Баку родились 7336 детей и зафиксировано 3556 случаев смерти, уровень смертности на каждую тысячу человек составил 6,4 фактов смерти, уровень рождаемости на каждую тысячу человек составил 13,2.

В январе-марте в Баку было зарегистрировано 2957 браков и 1134  развода. Число браков на каждую тысячу человек составило 5,3, ед., а число разводов - 2 ед.


Опубликовано:7 Июнь, 2017  12:48, ]]>Печать]]>
 
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