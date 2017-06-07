Германия приняла решение о выводе контингента с турецкой базы "Инджирлик"

Правительство Германии приняло решение о выводе немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик", сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно плану Минобороны ФРГ, 260 военнослужащих, самолеты "Торнадо" и заправочный самолет будут переведены на иорданскую авиабазу "Эль-Азрак". Переезд займет предположительно около двух месяцев, в течение этого времени вылеты самолетов будут отменены. Конкретные сроки начала перевода, а также планирование вылетов будут согласованы с партнерами по НАТО.

Окончательное решение о выводе солдат с "Инджирлика" должен принять немецкий бундестаг.

Перевод немецких самолетов "Торнадо" в Иорданию не скажется на размещении немецкого контингента на другой авиабазе в Турции - в Конья, где находятся самолеты AWACS. Данная авиабаза принадлежит НАТО.