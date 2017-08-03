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Новости » Ислам в вопросах

Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры?

Читатель спрашивает: Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры?

Причины могут быть различными. Первопричину следует искать в самом ребенке. Каждый ответит перед Аллахом за свои деяния. Если кто-то становится кяфиром, то и ответственность всецело лежит на нем. Аллах наделил человека свободой выбора. Как известно, даже в семьях самых праведных рабов Аллаха и пророков вырастали кяфиры.

Причины становления ребенка кяфиром могут скрываться также в методах воспитания, питании и т.д. Может быть, родители допускали определенные оплошности в процессе воспитания ребенка. Ненамеренно вскормленный ребенку харамный ломтик, определенные харамные действия в присутствии ребенка, круг друзей ребенка, общество, окружающее его, также могут оказать отрицательное влияние.


Опубликовано:4 Август, 2017  12:05, ]]>Печать]]>
 
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