Сегодня мовлуд имама Рзы (а)

Сегодня благостный мовлуд имама Рзы (а).

Имам Али ибн Муса (а) родился 11 Зуль-када 148 года хиджры в Медине. Мать Имама – Наджмиййе – была самой известной и достойной женщиной своего времени. Имам Рза (а) с самого детства доказал, что он является достойным продолжателем рода последнего пророка Мухаммеда (с).

После мученической смерти в 183 году хиджры в тюрьме своего отца – Имама Казыма (а), имам Рза (а) достиг имаматства в 35-летнем возрасте. Проживший 55 лет и отравленный халифом Мамуном, имам Рза (а) похоронен в иранском городе Мешхед.

Дорогие мусульмане! Поздравляем вас с мовлудом имама Рзы (а)! С праздником Вас!