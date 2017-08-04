ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
ИГИЛ показала смертников из Азербайджана (ФОТО) ИГИЛ показала смертников из Азербайджана (ФОТО)
Вниманию читателей! Вниманию читателей!
Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры? Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры?
В Йемене публично казнили педофила, убившего трехлетнюю девочку В Йемене публично казнили педофила, убившего трехлетнюю девочку
Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Сегодня мовлуд имама Рзы (а)

Сегодня благостный мовлуд имама Рзы (а).

Имам Али ибн Муса (а) родился 11 Зуль-када 148 года хиджры в Медине. Мать Имама – Наджмиййе – была самой известной и достойной женщиной своего времени. Имам Рза (а) с самого детства доказал, что он является достойным продолжателем рода последнего пророка Мухаммеда (с).

После мученической смерти в 183 году хиджры в тюрьме своего отца – Имама Казыма (а), имам Рза (а) достиг имаматства в 35-летнем возрасте. Проживший 55 лет и отравленный халифом Мамуном, имам Рза (а) похоронен в иранском городе Мешхед.

Дорогие мусульмане! Поздравляем вас с мовлудом имама Рзы (а)! С праздником Вас!


Опубликовано:4 Август, 2017  12:07, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
4 Август, 2017
В Ираке обнаружено массовое захоронение жертв ИГ
4 Август, 2017
Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали
4 Август, 2017
Коалиция подтвердила ликвидацию трех главарей ИГ
4 Август, 2017
Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства
4 Август, 2017
В Афганистане на рынке прогремел взрыв, 20 военнослужащих погибли

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Август, 2017
Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу
4 Август, 2017

Вниманию читателей!
4 Август, 2017
В Ираке обнаружено массовое захоронение жертв ИГ
4 Август, 2017
Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали
4 Август, 2017
Коалиция подтвердила ликвидацию трех главарей ИГ
4 Август, 2017
Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства
4 Август, 2017

В Афганистане на рынке прогремел взрыв, 20 военнослужащих погибли
4 Август, 2017

Сегодня мовлуд имама Рзы (а)
4 Август, 2017

Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры? Ислам в вопросах
4 Август, 2017

Сенат США запретил Трампу делать назначения во время каникул конгресса
4 Август, 2017
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 138 раз
3 Август, 2017
Боевики «Аш-Шабаб» атаковали полицейский участок в Кении
3 Август, 2017

Влияет ли wi-fi на здоровье человека? Ответ специалистов
3 Август, 2017

Президент США предложил отменить визовую лотерею Green Card
3 Август, 2017

Объявление Кудса Молодежной Столицей Исламского мира утверждено официальным межгосударственным протоколом
3 Август, 2017

Премьера Албании не пустили сфотографироваться с Пенсом Из-за белых кроссовок
3 Август, 2017
Турция обеспечит все потребности Катара
3 Август, 2017
Талех Багиров переведен в Гобустанскую тюрьму
3 Август, 2017
Последняя группа "Джебхат ан-Нусры" покинула территорию Ливана
3 Август, 2017
Иракские силовики проводят операция против ИГ в Талль-Афаре
3 Август, 2017

Можно ли следуя имаму обязательного намаза, выполнить желательный намаз? Ислам в вопросах
3 Август, 2017
Иран подготовил меры в ответ на санкции США
3 Август, 2017
Армяне, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня 141 раз за сутки
2 Август, 2017

В Азербайджане началась подготовка к поездке в хадж
2 Август, 2017
В Турции в июле нейтрализованы 247 террористов PПK
2 Август, 2017
Саудовская Аравия потребовала отклонить иски о ее связи с терактом 9/11
2 Август, 2017
«Хизбалла» и «Джебхат ан-Нусра» обменялись пленными в Ливане
2 Август, 2017

Гаджи Шахин: "Почему мы грешим?" Видео
2 Август, 2017
Главы МИД стран ОИС осудили действия Израиля на Храмовой горе в Иерусалиме
2 Август, 2017
Не менее 17 человек пострадали в результате атаки смертника в Сомали
2 Август, 2017

При нападении на мечеть на западе Афганистана погибли 29 человек
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com