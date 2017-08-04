ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
ИГИЛ показала смертников из Азербайджана (ФОТО) ИГИЛ показала смертников из Азербайджана (ФОТО)
Вниманию читателей! Вниманию читателей!
Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры? Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры?
В Йемене публично казнили педофила, убившего трехлетнюю девочку В Йемене публично казнили педофила, убившего трехлетнюю девочку
Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства

Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства.

Как сообщает islam.az, об этом пишет газета "Едиот Ахронот".

По информации, это связано с инцидентом, во время которого охранник убил двух иорданских подданных.

Отметим, что король Иордании Абдалла II 7 августа посетит Рамаллу и встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Напомним, 23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, в ходе которого были застрелены два гражданина Иордании.

25 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с охранником посольства Зивом Мойяль и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане. После публикации имени охранника были усилены меры безопасности в поселке на юге Израиля, где проживает его семья.


Опубликовано:4 Август, 2017  14:06, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
4 Август, 2017
В Ираке обнаружено массовое захоронение жертв ИГ
4 Август, 2017
Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали
4 Август, 2017
Коалиция подтвердила ликвидацию трех главарей ИГ
4 Август, 2017
В Афганистане на рынке прогремел взрыв, 20 военнослужащих погибли
4 Август, 2017
Сегодня мовлуд имама Рзы (а)

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Август, 2017
Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу
4 Август, 2017

Вниманию читателей!
4 Август, 2017
В Ираке обнаружено массовое захоронение жертв ИГ
4 Август, 2017
Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали
4 Август, 2017
Коалиция подтвердила ликвидацию трех главарей ИГ
4 Август, 2017
Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства
4 Август, 2017

В Афганистане на рынке прогремел взрыв, 20 военнослужащих погибли
4 Август, 2017

Сегодня мовлуд имама Рзы (а)
4 Август, 2017

Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры? Ислам в вопросах
4 Август, 2017

Сенат США запретил Трампу делать назначения во время каникул конгресса
4 Август, 2017
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 138 раз
3 Август, 2017
Боевики «Аш-Шабаб» атаковали полицейский участок в Кении
3 Август, 2017

Влияет ли wi-fi на здоровье человека? Ответ специалистов
3 Август, 2017

Президент США предложил отменить визовую лотерею Green Card
3 Август, 2017

Объявление Кудса Молодежной Столицей Исламского мира утверждено официальным межгосударственным протоколом
3 Август, 2017

Премьера Албании не пустили сфотографироваться с Пенсом Из-за белых кроссовок
3 Август, 2017
Турция обеспечит все потребности Катара
3 Август, 2017
Талех Багиров переведен в Гобустанскую тюрьму
3 Август, 2017
Последняя группа "Джебхат ан-Нусры" покинула территорию Ливана
3 Август, 2017
Иракские силовики проводят операция против ИГ в Талль-Афаре
3 Август, 2017

Можно ли следуя имаму обязательного намаза, выполнить желательный намаз? Ислам в вопросах
3 Август, 2017
Иран подготовил меры в ответ на санкции США
3 Август, 2017
Армяне, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня 141 раз за сутки
2 Август, 2017

В Азербайджане началась подготовка к поездке в хадж
2 Август, 2017
В Турции в июле нейтрализованы 247 террористов PПK
2 Август, 2017
Саудовская Аравия потребовала отклонить иски о ее связи с терактом 9/11
2 Август, 2017
«Хизбалла» и «Джебхат ан-Нусра» обменялись пленными в Ливане
2 Август, 2017

Гаджи Шахин: "Почему мы грешим?" Видео
2 Август, 2017
Главы МИД стран ОИС осудили действия Израиля на Храмовой горе в Иерусалиме
2 Август, 2017
Не менее 17 человек пострадали в результате атаки смертника в Сомали
2 Август, 2017

При нападении на мечеть на западе Афганистана погибли 29 человек
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com