Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства.

Как сообщает islam.az, об этом пишет газета "Едиот Ахронот".

По информации, это связано с инцидентом, во время которого охранник убил двух иорданских подданных.

Отметим, что король Иордании Абдалла II 7 августа посетит Рамаллу и встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Напомним, 23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, в ходе которого были застрелены два гражданина Иордании.

25 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с охранником посольства Зивом Мойяль и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане. После публикации имени охранника были усилены меры безопасности в поселке на юге Израиля, где проживает его семья.