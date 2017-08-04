Коалиция подтвердила ликвидацию трех главарей ИГ

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической организацией ИГ подтвердила смерть трех главарей группировки, отвечавших за проведение внешних операций и изготовление взрывчатки.

Как передает islam.az со ссылкой на TRT, представитель объединенного командования коалиции полковник Райан Диллон посредством видеоконференции с Минобороны США предоставил информацию об операциях против ИГ в Ираке и Сирии. Диллон заявил, что в ходе авиаоперации были ликвидированы главарь ИГ Абдуль Гафур, отвечающий за внешние операции, его помощник Эбу Хаммам и специалист по взрывным устройствам Эбу Фаттум.

По словам Диллона, ликвидированные террористы являлись так называемыми высокопоставленными лицами группировки, которые планировали нападения в западных странах и помогали находящимся в этих странах членам организации в изготовлением взрывных устройств и осуществлении терактов.