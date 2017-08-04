Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили город на юге Сомали, после того, как из него вышли военные и миротворческие силы миссии Африканского союза (AMISOM), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.

По данным агентства, речь идет о городе Лиго (Leego), расположенном в 130 километрах от столицы страны Могадишо, передает islam.az.

Как сообщил один из жителей города, AMISOM и армия Сомали покинули территорию города в пятницу утром. "В ту же минуту боевики "Аш-Шабаб" вошли в город. В городе сейчас тихо, боевики группировки находятся в каждой части города", — заявил собеседник агентства. В настоящее время не известно, по какой причине военные вышли из города.