Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу

Ислам принес в Индонезию азербайджанец. Об этом рассказал посол Индонезии в Баку сегодня на брифинге, передает İslam.az.

Он напомнил, что Индонезия — самая большая мусульманская страна в мире, и обратил внимание, что она расположена далеко от Ближнего Востока, от Средней Азии — то есть от всех традиционных регионов, где исторически был развит ислам.

«Ислам попал в Индонезию благодаря улему Малику Ибрагиму из Самарканда, который жил в XIV веке. Из источников известно, что в Самарканд он приехал с побережья Каспия, а именно из Азербайджана. В Самарканде он изучил ислам, а затем поехал в Индонезию. Таким образом, ислам распространился в Индонезии благодаря азербайджанцам», — приводит слова посла корреспондент «Вестника Кавказа».