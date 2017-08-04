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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли в 3-м рукате намаза прочесть «Фатиху», а в 4-м – тасбихати-арбаа (или наоборот)?

В 3- м 4-м рукатах ежедневных намазов следует прочесть или суру «Фатиха», или же «тасбихати-арбаа», которая состоит из 4-х тасбихов:

«Субхан Аллахи вальхамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар». Человек волен выбирать между «Фатихой» и тасбихати-арбаа. Однако чтение тасбихати-арбаа обладает большим савабом. При этом можно, например, в 3-м рукате прочесть «Фатиху», а в 4-м – «тасбихати-арбаа», и наоборот. Отметим, что тасбихати-арбаа достаточно прочесть один раз, а чтение 3 раза является желательным.

 


Опубликовано:7 Август, 2017  11:09, ]]>Печать]]>
 
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