Можно ли в 3-м рукате намаза прочесть «Фатиху», а в 4-м – тасбихати-арбаа (или наоборот)?

В 3- м 4-м рукатах ежедневных намазов следует прочесть или суру «Фатиха», или же «тасбихати-арбаа», которая состоит из 4-х тасбихов:

«Субхан Аллахи вальхамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар». Человек волен выбирать между «Фатихой» и тасбихати-арбаа. Однако чтение тасбихати-арбаа обладает большим савабом. При этом можно, например, в 3-м рукате прочесть «Фатиху», а в 4-м – «тасбихати-арбаа», и наоборот. Отметим, что тасбихати-арбаа достаточно прочесть один раз, а чтение 3 раза является желательным.