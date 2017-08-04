Боевики ИГ и «Талибана» убили более 50 человек на севере Афганистана

Боевики террористических организаций ИГ и «Талибан» убили более 50 человек в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на представителя правительства провинции.

Отмечается, что боевики ИГ объединились с экстремистами из группировки «Талибан» и совместно атаковали деревню Мирза Оланг в районе Сайяд, передает İslam.az со ссылкой на RT.

«Они трусливо и без разбора убивали жителей деревни вместе с представителями местных сил сопротивления после захвата этого района», — сказал собеседник.

Агентство уточняет, что среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети.