Боевики ИГ и «Талибана» убили более 50 человек на севере Афганистана

Боевики террористических организаций ИГ и «Талибан» убили более 50 человек в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана.
Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на представителя правительства провинции.
Отмечается, что боевики ИГ объединились с экстремистами из группировки «Талибан» и совместно атаковали деревню Мирза Оланг в районе Сайяд, передает İslam.az со ссылкой на RT.
«Они трусливо и без разбора убивали жителей деревни вместе с представителями местных сил сопротивления после захвата этого района», — сказал собеседник.
Агентство уточняет, что среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети.