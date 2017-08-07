В Бахрейне обвинили Катар в шпионаже за силовиками государства

МВД Бахрейна: Катар продолжает вмешиваться во внутренние дела королевства Бахрейн и шпионит за его силами безопасности и военными структурами

Глава МВД Бахрейна генерал Рашид бен Абдалла Аль Халифа обвинил Катар в "шпионаже за силами безопасности и военными структурами Бахрейна", сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Катар продолжает вмешиваться во внутренние дела королевства Бахрейн и шпионит за его силами безопасности и военными структурами, что угрожает национальной безопасности Бахрейна", - сказал генерал Аль Халифа в интервью общеарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

По его словам, Катар угрожает безопасности государств Персидского залива, "продолжая политику принятия единоличных решений, принимая и укрывая экстремистов и террористов".