Можно ли при выполнении намаза сменить намерение с обязательного намаза на пропущенный, и наоборот?

Человек, выполняющий пропущенный намаз, не может сменить намерение на обязательный. Но если выполняется обязательный намаз, то можно в середине поменять намерение на пропущенный намаз.

Например, выполняя сегодняшний намаз зохр, человек вспоминает, что пропустил вчерашний намаз зохр, и меняет намерение на пропущенный намаз. Но при этом следует обратить внимание, чтобы не нарушились части намаза, считающиеся рукнами. То есть, например, если человек, выполняющий обязательный намаз зохр, пожелает сменить намерение на пропущенный утренний намаз, то должен сделать это до поясного поклона третьего руката: если человек уже склонился в третьем поясном поклоне, то уже не может считать этот намаз утренним, так он состоит из 2-х рукатов.



