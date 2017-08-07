ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Вниманию читателей! Вниманию читателей!
Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры? Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры?
Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу
Как лучше выполнять намаз: натощак или на сытый желудок? Как лучше выполнять намаз: натощак или на сытый желудок?
Гаджи Шахин: Гаджи Шахин: "Почему мы грешим?" (Видео)

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Ислам в вопросах

Можно ли при выполнении намаза сменить намерение с обязательного намаза на пропущенный, и наоборот?

Человек, выполняющий пропущенный намаз, не может сменить намерение на обязательный. Но если выполняется обязательный намаз, то можно в середине поменять намерение на пропущенный намаз.

Например, выполняя сегодняшний намаз зохр, человек вспоминает, что пропустил вчерашний намаз зохр, и меняет намерение на пропущенный намаз.  Но при этом следует обратить внимание, чтобы не нарушились части намаза, считающиеся рукнами. То есть, например, если человек, выполняющий обязательный намаз зохр, пожелает сменить намерение на пропущенный утренний намаз, то должен сделать это до поясного поклона третьего руката: если человек уже склонился в третьем поясном поклоне, то уже не может считать этот намаз утренним, так он состоит из 2-х рукатов.


Опубликовано:8 Август, 2017  13:04, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
7 Август, 2017
Можно ли в 3-м рукате намаза прочесть «Фатиху», а в 4-м – тасбихати-арбаа (или наоборот)?
4 Август, 2017
Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры?
3 Август, 2017
Можно ли следуя имаму обязательного намаза, выполнить желательный намаз?
2 Август, 2017
Как лучше выполнять намаз: натощак или на сытый желудок?
1 Август, 2017
Можно ли считать человека, не выполняющего намаз, кяфиром?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
8 Август, 2017
Боевики ИГ обстреляли Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие
8 Август, 2017
В Мекке пожарные локализовали возгорание в гостинице для паломников
8 Август, 2017

Малайзийская полиция задержала более 400 человек по подозрению в терроризме
8 Август, 2017

Можно ли при выполнении намаза сменить намерение с обязательного намаза на пропущенный, и наоборот?
8 Август, 2017

СМИ: в результате взрыва в пакистанском Лахоре пострадали 22 человека
7 Август, 2017
В Турции задержаны пять иностранцев, планировавших теракт
7 Август, 2017
В Бахрейне обвинили Катар в шпионаже за силовиками государства
7 Август, 2017

Сегодня в городе Мосул - ФОТО
7 Август, 2017

МИД Ирана: Переговоры по Нагорному Карабаху должны быть продолжены
7 Август, 2017

Боевики ИГ и «Талибана» убили более 50 человек на севере Афганистана
7 Август, 2017

Можно ли в 3-м рукате намаза прочесть «Фатиху», а в 4-м – тасбихати-арбаа (или наоборот)?
5 Август, 2017
Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу
4 Август, 2017

Вниманию читателей!
4 Август, 2017
В Ираке обнаружено массовое захоронение жертв ИГ
4 Август, 2017
Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали
4 Август, 2017
Коалиция подтвердила ликвидацию трех главарей ИГ
4 Август, 2017
Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства
4 Август, 2017

В Афганистане на рынке прогремел взрыв, 20 военнослужащих погибли
4 Август, 2017

Сегодня мовлуд имама Рзы (а)
4 Август, 2017

Почему в семье верующих вырастают дети без имана и кяфиры? Ислам в вопросах
4 Август, 2017

Сенат США запретил Трампу делать назначения во время каникул конгресса
4 Август, 2017
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 138 раз
3 Август, 2017
Боевики «Аш-Шабаб» атаковали полицейский участок в Кении
3 Август, 2017

Влияет ли wi-fi на здоровье человека? Ответ специалистов
3 Август, 2017

Президент США предложил отменить визовую лотерею Green Card
3 Август, 2017

Объявление Кудса Молодежной Столицей Исламского мира утверждено официальным межгосударственным протоколом
3 Август, 2017

Премьера Албании не пустили сфотографироваться с Пенсом Из-за белых кроссовок
3 Август, 2017
Турция обеспечит все потребности Катара
3 Август, 2017
Талех Багиров переведен в Гобустанскую тюрьму
3 Август, 2017
Последняя группа "Джебхат ан-Нусры" покинула территорию Ливана
3 Август, 2017
Иракские силовики проводят операция против ИГ в Талль-Афаре
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com