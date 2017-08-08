Малайзийская полиция задержала более 400 человек по подозрению в терроризме

Полиция Малайзии провела контртеррористические рейды, в ходе которых были задержаны более 400 человек, сообщила во вторник BBC News.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", рейды прошли в столице страны Куала-Лумпуре. Большинство задержанных оказались гражданами Бангладеш, Индии и Пакистана. У них изъяли устройства для изготовления фальшивых паспортов и малайзийских иммиграционных документов. Задержанных выводили из домов в наручниках и отвозили в автозаках для установления личности и фотографирования. Полицейские обыскали жилье иммигрантов на наличие радиоактивных материалов. О находках ничего не сообщается.

Власти усилили меры безопасности в преддверии Игр Юго-Восточной Азии. Рейды были направлены на людей с поддельными или утерянными документами. Некоторые из них подозреваются в участии в террористических группировках из Сирии и Ирака.