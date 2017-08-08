Боевики ИГ обстреляли Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие

Один мирный житель погиб, трое получили ранения при минометном обстреле боевиками террористической группировки ИГ жилых кварталов в сирийском городе Дейр-эз- Зоре. Об этом во вторник сообщило агентство SANA.

По его информации, в результате обстрела был нанесен ущерб инфраструктуре, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Восточная часть города захвачена бандами ИГ, в то время как западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.