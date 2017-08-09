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Талибы освободили более 230 заложников на севере Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан" освободили во вторник 235 заложников на севере Афганистана.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя правительства.
"Этим вечером 235 человек, в том числе женщины и дети, были освобождены из района Мирза Оланг при посредничестве местных старейшин и властей провинции", — сообщил представитель губернатора провинции Сари-Пуль Забихулла Амани.
Он отметил, что освобожденные были эвакуированы в Сари-Пуль. На данный момент неизвестно, столько еще человек остаются в заложниках.
В воскресенье сообщалось, что боевики террористической группировки "Исламское государство" и талибы расстреляли в афганской северной провинции Сари-Пуль около 40 человек. Расстрел произошел недалеко от района Мирза Оланг, где последние несколько дней местные силовики ведут ожесточенные бои с террористами.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".


Опубликовано:9 Август, 2017  10:39, ]]>Печать]]>
 
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