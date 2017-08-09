СМИ: Израиль на тайных переговорах призывал США и РФ заставить Иран уйти из Сирии

Дипломаты Израиля, США и России проводили в начале июля секретные переговоры по прекращению огня и определению зон деэскалации на юге Сирии.

Три раунда консультаций прошли в столице Иордании, а также в одной из европейских столиц, сообщила в среду израильская газета Haaretz со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве Израиля и неназванных стран Запада, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, израильские дипломаты выступали резко против соглашения по зонам деэскалации, так как представители Москвы и Вашингтона, на их взгляд, не обращали должного внимания на растущее влияние Ирана в регионе. Израиль призывал Россию и США потребовать вывода с территории Сирии иранских сил, бойцов "Хизбаллы" и лояльных Тегерану шиитских ополченцев.

"Основным предметом переговоров послужило желание Израиля сохранить соглашение о прекращении огня на долгосрочной основе и определить степень будущего влияния Ирана в Сирии по окончании гражданской войны. Американцы и русские же были сфокусированы на другом: устранении ИГ и скорейшей стабилизации ситуации, - пишет газета. - Израиль выразил обеспокоенность тем, что Сирия может стать ракетной базой и потенциальной угрозой для него и Иордании из-за Ирана".

По данным газеты, с российской стороны на встречах присутствовал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, с американской - спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк и спецпосланник главы государства по Сирии Майкл Ратни. Израиль представляли чиновники из МИДа, "Моссада" (внешняя разведка) и минобороны. Отмечается, что на переговорах в Аммане присутствовали и представили Иордании, чья позиция совпала с израильской из-за страха перед угрозой со стороны Тегерана.

Сообщается, что все три раунда переговоров не обернулись успехом. 8 июля израильская сторона получила черновик соглашения, в котором в общих чертах говорилось о недопустимости присутствия любых вооруженных сил других стран в зонах деэскалации, но Иран и "Хизбалла" в этом контексте не упоминались. Не говорилось и о присутствии иранских сил в остальных частях Сирии. "Когда несколько дней спустя проект соглашения был отправлен в Израиль, Иерусалим был потрясен, обнаружив, что буква и дух документа противоречили практически всем позициям, которые Израиль представил американцам и русским", - утверждает газета.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. 16 июля в Париже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает категорически против достигнутого РФ и США перемирия. На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля при создании зоны деэскалации были полностью учтены.