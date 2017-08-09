Боевики ИГ продолжают сопротивление в сирийском городе Ас-Сухна

Город Ас-Сухна в сирийской провинции Хомс до сих пор не взят, как об этом сообщалось ранее.

Боевики террористической группировки ИГ проддолжают сопротивление в западных, центральных и южных кварталах города. Об этом сообщили сразу несколько источников из самой Ас-Сухны, передает İslam.az со ссылкой на портал «Военный Обозреватель» (ВО).

Представители сирийской Республиканской гвардии заявили 8 августа, что правительственные войска контролируют до 70% города, однако это тоже, скорее всего, преувеличение. Информация о ситуации в Ас-Сухна крайне противоречива. Из поступающих данных ясно только то, что 6 августа в городе была блокирована группировка ИГ. В последующие дни кольцо окружения усиливалось, но в самом населенном пункте существенного прогресса не отмечалось. Подавить сопротивление боевиков пытаются уже третьи сутки, но сделать этого пока не удалось.

Прочность кольца окружения Ас-Сухна тоже вызывает вопросы, отмечает ВО. Рано утром 8 августа группа боевиков на пикапах относительно свободно прорвалась из города в северо-восточном направлении к основным силам ИГ. В ходе неудачной попытки уничтожить эту группу сирийские военные потеряли троих убитыми.

Районы, подконтрольные ИГ в Ас-Сухне, периодически подвергаются ударам. 8 августа артиллерия и авиация нанесли массированный удар по позициям боевиков, после чего подразделения Республиканской гвардии и отряды афганской добровольческой бригады «Фатимиюн» несколько раз атаковали террористов в западной и южной частях города. Однако существенно продвинуться вперед они не смогли.