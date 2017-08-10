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Джакарте передали группу из 17 индонезийцев, сбежавших от ИГ

Столкнувшись с реальностью жестокости и террора, они решили сбежать из самопровозглашенного халифата

Группа из 17 граждан Индонезии, приехавших в сирийский город Ракка, чтобы жить под властью террористической группировки ИГ, но впоследствии покинувшая город, передана индонезийским властям.

Как передает İslam.az, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил агентству представитель сирийских курдов Омар Аллуш (Omar Alloush), индонезийцы были переданы властям во вторник на сирийско-иракском пограничном переходе. По его словам, индонезийцы, среди которых были мужчины, женщины и дети, просили вернуть их домой.

Иракские власти пока не подтвердили эту информацию.

По данным агентства, два года назад семья индонезийцев из 17 человек покинула Джакарту, чтобы приехать в Сирию и жить под властью ИГ в Ракке. Столкнувшись с реальностью жестокости и террора, они решили сбежать из самопровозглашенного халифата.


Опубликовано:10 Август, 2017  09:48, ]]>Печать]]>
 
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