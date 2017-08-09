Как следует поступить, если во время коллективного намаза нарушится малое омовение имама?

Имам коллективного намаза ответственен за намаз тех, кто следует ему.

Если нарушится его намаз, то есть вероятность, что то же самое произойдет и с намазом людей, стоящих за ним. Поэтому следует сразу же сменить имама, который уже не способен продолжить намаз. Если во время намаза малое омовение имама нарушится, то он должен привести кого-то из рядов мусульман на свое место, не нарушая ход намаза. Оставшаяся часть намаза уже выполняется под имаматством того человека. Если среди людей нет человека, который отвечает условиям имама коллективного намаза, то имам должен отойти в сторону, и громко объявить, чтобы люди сменили свое намерение на индивидуальный намаз.



