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Новости » Новости по миру

Контрабандист утопил более 50 беженцев-подростков у берегов Йемена

Были обнаружены тела 29 беженцев из Африки, еще 22 человека пропали без вести

Нелегальный перевозчик беженцев выбросил за борт 120 мигрантов-подростков из Эфиопии и Сомали у берегов Йемена.

Как передает İslam.az, об этом сoобщает Reuters со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).

По словам выживших беженцев, контрабандист выбросил людей в воду после того, как увидел похожие на правительственные корабли вблизи прибрежной зоны.

В результате поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела 29 беженцев из Африки, еще 22 человека пропали без вести.

Средний возраст погибших мигрантов оценивается в 16 лет.


Опубликовано:10 Август, 2017  14:00, ]]>Печать]]>
 
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