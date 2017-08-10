Сирийская армия отбила атаку ИГ в Хомсе, ликвидированы 80 террористов

Сирийская армия отразила в среду мощную атаку боевиков ИГ на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, в ходе столкновений в районе поселения Хмейма ликвидированы 80 террористов. Оставшиеся боевики бежали, бросив раненых и личное оружие, передает агентство.

Сирийская армия продолжает штурм города Ас-Сухне, где находится крупнейший в провинции Хомс оплот ИГ. Армия взяла в кольцо террористов и зачистила часть окраины города, передает İslam.az

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.