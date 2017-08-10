Арест высокопоставленного члена группы Гюлена в Турции

Турецкое государственное информационное агентство Anatolia сообщило об аресте высокопоставленного члена группы Гюлена на востоке Турции.

Как сообщает ИА Anatolia, Наджмеддин Гиргин, которого называют имам-хатибом в полиции Стамбула, был арестован на блок-посту Турции в области Хамур в провинции Агры.

Девятый филиал Стамбульского суда ранее выдал ордер на арест Гиргина.

После ареста его доставили сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью при полиции Стамбула.

Правительство Турции заявляет, что Гюлен, внедрившись в судебную, военную, образовательную и государственную системы, организовал переворот 15 июля. Гюлен неоднократно отвергал такие обвинения, говоря, что правительство Турции должно представить документы подтверждающие обвинения.