Как должен выполнить намаз человек в состоянии джанабат, если совершение большого омовения вредит ему? - Ислам в вопросах

Если человек по какой-то уважительной причине не может совершить большое омовение джанабат, то обязан совершить тайаммум.

До тех пор, пока тайаммум не нарушится, и уважительная причина, мешающая большому омовению, не будет устранена, он может выполнять намаз с этим тайаммумом, и совершение малого омовения не требуется. Если же его чистота будет нарушена, то для последующих намазов должен совершить малое омовение, кроме того, совершение тайаммума является желательным деянием. Если не может совершить малое омовение, должен совершить тайаммум.