От ИГИЛ освобождено более половины территории Ракки

Боевики ИГИЛ ведут ожесточенные бои за каждый квартал.

От террористов «Исламского государства» освобождено более половины территории сирийской Ракки. Как сообщил официальный представитель международной антитерорристической коалиции во главе с США Райан Диллон, сейчас более 50% территорий города контролируется «Сирийскими демократическими силами». По его словам, в последнее время темп продвижения союзников замедлился, а сопротивление террористов становится все более жестким – боевики ведут ожесточенные бои за каждый квартал. За последние 2 недели от ИГИЛ (запрещенного в РФ) было очищено только 5% территории города.