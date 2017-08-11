Власти Дании запустили программу «Обними джихадиста»

Власти Дании реинтегрируют боевиков ИГИЛ.

Полиция Дании объявила о начале реализации весьма неоднозначной программы по реинтеграции вернувшихся в страну боевиков «Исламского государства». Сообщается, что программа получила название «Обними джихадиста». В ее рамках вернувшимся из Сирии и Ирака в Европу боевикам ИГИЛ (запрещенного в РФ) будет предоставляться жилье, образование и бонусы при трудоустройстве. По данным властей, из Дании на территории боевых действий выехали 36 человек. 19 из них уже вернулись на родину. Примечательно, что против инициативы датской полиции активно высказываются политики страны, в том числе и мусульмане. «Неправильно вознаграждать их за то, что они были террористами! Мы должны наказать их, а не вознаграждать!», - отметил член парламентской Консервативной народной партии Насер Хадир.