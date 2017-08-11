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Новости » Новости по миру

ИГИЛ отправляло сообщникам деньги через eBay

ИГИЛ финансировало сообщников с помощью фальшивых транзакций.

Международная террористическая группировка «Исламское государство» отправляла деньги своим сообщникам на территории США через крупнейший в мире интернет-аукцион eBay. Как сообщает FOX News, боевики делали это с помощью фальшивых транзакций. По информации телеканала, правоохранители раскрыли целую глобальную финансовую сеть, которой руководил один из высокопоставленных боевиков ИГИЛ (запрещенного в РФ). Сообщник в США был арестован сотрудниками ФСБ по подозрению причастности к финансовой сети террористической организации еще год назад.


Опубликовано:11 Август, 2017  12:17, ]]>Печать]]>
 
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