ИГИЛ отправляло сообщникам деньги через eBay

ИГИЛ финансировало сообщников с помощью фальшивых транзакций.

Международная террористическая группировка «Исламское государство» отправляла деньги своим сообщникам на территории США через крупнейший в мире интернет-аукцион eBay. Как сообщает FOX News, боевики делали это с помощью фальшивых транзакций. По информации телеканала, правоохранители раскрыли целую глобальную финансовую сеть, которой руководил один из высокопоставленных боевиков ИГИЛ (запрещенного в РФ). Сообщник в США был арестован сотрудниками ФСБ по подозрению причастности к финансовой сети террористической организации еще год назад.