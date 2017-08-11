Папа Римский впервые в истории посетит Москву

Москву впервые в истории посетит Папа Римский.

Визит главы римско-католической церкви в российскую столицу сейчас готовит Ватикан. Примечательно, что он же выступил и инициатором визита понтифика в Россию. Как в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил ближайший соратник понтифика - госсекретарь римской курии Пьетро Паролин, на следующей неделе он поедет в Россию обсуждать этот вопрос, пишет «Коммерсантъ». В Русской православной церкви, в свою очередь, уточнили, что Паролин встретится с патриархом Кириллом 22 августа. Стороны обсудят межцерковные взаимоотношения и международную политику. Ожидается, во время визита в Россию Паролин также встретится с президентом Владимиром Путиным.