Сирийская армия овладела рядом районов на границе с Иорданией

Правительственные войска и силы сопротивления Сирии в продолжении операции по зачистке пограничной полосы на границе с Ливаном освободили от террористов армейские базы № 154 и 143, на юго-востоке провинции Сувейда.





Сирийская армия также после зачистки высот Асади, Джарейн и ар-Рияхейн, а также района Беер ас-Сабуни в провинции Сувейда вытеснили боевиков группировки ДАИШ (ИГИЛ) в сторону района Беер ас-Саут, в восточной части той же провинции.

Провинция Сувейда находится на юге Сирии и граничит с соседней Иорданией. К настоящему моменту правительственным силам удалось зачистить от террористов и оставленных ими "минных ловушек" и прочих взрывных устройств более 100 кв. км приграничной полосы.

Между тем, в ожесточенных боях с сирийской армией и народным ополчением в районе Хмейма в пригороде Хомса было убито около 80 боевиков группировки ДАИШ.