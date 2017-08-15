Министр обороны России назвал Дейр-эз-Зор ключевой точкой на пути к победе над ИГ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал о ходе антитеррористической операции российских войск в Сирии. Одной из главных целей на данный момент министр назвал город Дейр-эз-Зор, окружённый боевиками ИГ. Его освобождение может стать отправной точкой в завершении борьбы с террористами, отметил глава Минобороны России в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня можем говорить о том, что все нацелены, настроены на борьбу с ИГ. Сегодня есть такие ключевые точки, каковой является Дейр-эз-Зор, я бы даже сказал, в первую очередь Дейр-эз-Зор. Там идёт сопротивление уже не один год. Это такая основная точка на Евфрате, которая будет во многом, если не во всём, говорить о завершении борьбы с ИГ", — заявил Сергей Шойгу, передает İslam.az.

Сирийские войска при поддержке ВКС РФ добились значимого успеха, полностью очистив от террористов город Ас-Сухне. Боевики использовали город как опорный пункт на магистрали от Пальмиры до Дейр-эз-Зора.

Отметим, сирийский город Дейр-эз-Зор более трёх лет находится в окружении террористов. Армейский гарнизон защищает от боевиков около 200 тысяч мирных жителей. Всё это время единственным каналом связи с остальной частью Сирии был военный аэродром. Террористы не оставляют попыток захватить город.