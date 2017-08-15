Лидер “Хизбаллы”: Асад останется у власти

“Израиль нас боится и избегает новых столкновений, а санкции США не могут нанести нам вред”, – заявил в воскресенье лидер “Хизбаллы” шейх Сайед Хасан Насралла.

Как передает İslam.az со ссылкой на Euronews, в своей речи он отметил возросшую мощь ливанского движения и особо подчеркнул последние успехи “Хизбаллы” в Сирии, где движение выступает на стороне правительственных сил.

“Мир должен принять тот факт, что президент Асад останется у власти; сирийская армия, государство и институты сохранятся. На закрытых встречах с оппозицией они уже это допускают”, – заявил Насралла.

Его телеобращение транслировалось на мероприятии в Бейруте, посвященном 11-ой годовщине “Июльской войны” с Израилем.

"Израиль закрывает хранилище с аммиаком в Хайфе, опасаясь “Хизбаллы”. “Теперь Израилю остаётся перенести ядерный реактор из Димоны”, – заявил шейх.