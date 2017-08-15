В Афганистане один из командиров Талибана убит своей охраной

Фазаль Субхан и четыре человека из его окружения были застрелены охраной

Один из командиров радикального движения "Талибан" убит своими охранниками в афганской провинции Нангархар на востоке страны.

Как передает İslam.az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok.

По информации полиции, командир "Талибана" Фазаль Субхан (известный также как Кака Джи) и четыре человека из его окружения были застрелены охраной.

По словам представителя полиции, инцидент произошел в воскресенье.

О причинах случившегося не сообщается.