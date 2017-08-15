Пентагон: двое американских военных погибли в Ираке из-за ошибочного обстрела

Артиллерийская установка вела огонь в ответ на минометный обстрел со стороны ИГ

В министерстве обороны США сообщили, что двое американских военнослужащих погибли в Ираке в результате ошибочного артиллерийского обстрела.

Как передает İslam.az, со ссылкой на Reuters об этом заявил официального представителя Пентагона Роберта Мэннинга.

"Артиллерийская установка вела огонь в ответ на минометный обстрел со стороны ИГ. В этот момент и произошла ошибка, пострадали семь человек", - заявил он.

При этом в Пентагоне не уточнили, что стало причиной ошибки.

Также в заявлении американского военного ведомства говорится, что погибли уроженец Бруклина, штат Нью-Йорк, сержант Рошейн Брукс и сержант Аллен Стиглер-младший из Арлингтона, штат Техас. Оба военных были членами 82-й воздушно-десантной дивизии парашютистов.

Ранее сообщалось, что на севере Ирака погибли два военнослужащих США, еще пятеро были ранены.