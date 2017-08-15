Число погибших при нападении на базу ООН в Тимбукту возросло до семи человек

Еще семь человек получили ранения
Шесть охранников погибли в результате атаки на базу миссии ООН в городе Тимбукту в Мали.
Как передает İslam.az, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в ООН.
По словам источника, шестеро нападавших на штаб-квартиру Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которые, вероятно, являются боевиками, были нейтрализованы. Он добавил, что некоторые миротворцы пострадали в результате нападения.
В свою очередь, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о семи погибших. Отмечается, что еще семь человек получили ранения.