В ООН обеспокоены положением 50 тысяч беженцев на границе Сирии и Иордании

Некоторые семьи в части Хадалат, где находится около четырех тысяч человек, как сообщается, живут на муке и воде, - заявил Хак

Гуманитарные агентства ООН обеспокоены положением 50 тысяч беженцев, остающихся в лагере на южной границе Сирии с Иорданией, большинство из них женщины и дети.

Как передает İslam.az, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"В последние дни сообщалось об авиаударах в этой области, все более небезопасной", - сказал он в понедельник.

При этом остро стоит проблема нехватки продовольствия и медицинских услуг. "Некоторые семьи в части Хадалат, где находится около четырех тысяч человек, как сообщается, живут на муке и воде", - заявил Хак. В этой связи некоторые люди пытаются покинуть данный район, рискуя оказаться в пустыне.