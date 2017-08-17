ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Как должен выполнить намаз человек в состоянии джанабат, если совершение большого омовения вредит ему? Как должен выполнить намаз человек в состоянии джанабат, если совершение большого омовения вредит ему?
Как я неделю носила хиджаб в Москве Как я неделю носила хиджаб в Москве
В Таджикистане школьницам запретили носить хиджабы В Таджикистане школьницам запретили носить хиджабы
Следует ли выплачивать закят с суммы, взятой в долг? Следует ли выплачивать закят с суммы, взятой в долг?
Современник об имаме Рзе (а) Современник об имаме Рзе (а)

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Иран показал российские ПВО в Сирии

Иранское агентство Fars News распространило спутниковые снимки приведенной в полную боеготовность российской базы в Сирии, оснащенную самыми передовыми системами противовоздушной обороны С-300 и С-400.

База расположена в милитаризованном районе на границе провинций Тартус и Хама.

Официального подтверждения принадлежности ПВО нет, поэтому невозможно точно определить, принадлежат системы ПВО сирийскими или же российскими вооруженным силам. Однако некоторые источники в социальных сетях утверждают, что база используется именно для запусков крылатых ракет «Оникс», каковые производились ракетным комплексом «Бастион-П» в конце прошлого года.

Это означает, что, вероятней всего, С-300 и 400 принадлежат российским ВС.


Опубликовано:16 Август, 2017  12:17, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
17 Август, 2017
Нападение ИГ на полицейский блокпост в Ираке, 7 погибших
16 Август, 2017
Сирия обвинила США и Британию в поставках отравляющих веществ террористам
16 Август, 2017
Эр-Рияд: Саудовская Аравия отвергает любую форму сближения с Ираном
16 Август, 2017
Индийская семья сожгла родственницу за колдовство
16 Август, 2017
Израильский министр: Признание Кнессетом "геноцида армян" маловероятно

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
17 Август, 2017

Нападение ИГ на полицейский блокпост в Ираке, 7 погибших
17 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
16 Август, 2017

В Таджикистане школьницам запретили носить хиджабы
16 Август, 2017
Сирия обвинила США и Британию в поставках отравляющих веществ террористам
16 Август, 2017
Эр-Рияд: Саудовская Аравия отвергает любую форму сближения с Ираном
16 Август, 2017
Индийская семья сожгла родственницу за колдовство
16 Август, 2017
Израильский министр: Признание Кнессетом "геноцида армян" маловероятно
16 Август, 2017

Современник об имаме Рзе (а)
16 Август, 2017
Иран показал российские ПВО в Сирии
16 Август, 2017
Число погибших при взрыве в Нигерии достигло 30 человек
16 Август, 2017
Экс-главарь "Аш-Шабаб" сдался правительству Сомали
16 Август, 2017

Следует ли выплачивать закят с суммы, взятой в  долг? Ислам в вопросах
16 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 115 раз за сутки
16 Август, 2017
В Турции за неделю нейтрализовали 43 террориста
15 Август, 2017

Как я неделю носила хиджаб в Москве - ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
15 Август, 2017

ВВС Турции нейтрализовали 21 террориста на севере Ирака
15 Август, 2017

В ООН обеспокоены положением 50 тысяч беженцев на границе Сирии и Иордании
15 Август, 2017

В Йемене количество подозрений холерой превысило 500 тысяч
15 Август, 2017

Глава Пентагона: удар КНДР по США может привести к военным действиям
15 Август, 2017
Число погибших при нападении на базу ООН в Тимбукту возросло до семи человек
15 Август, 2017

Пентагон: двое американских военных погибли в Ираке из-за ошибочного обстрела
15 Август, 2017

В Афганистане один из командиров Талибана убит своей охраной
14 Август, 2017

Лидер “Хизбаллы”: Асад останется у власти
14 Август, 2017

Министр обороны России назвал Дейр-эз-Зор ключевой точкой на пути к победе над ИГ
14 Август, 2017
Иран увеличил расходы на создание ракет в ответ на санкции США
14 Август, 2017

СМИ: В Триполи похитили бывшего премьера Ливии
14 Август, 2017

Сирийские войска при поддержке ВКС России взяли город Эс-Сухне
14 Август, 2017

Мирные жители бегут из осажденного Талль-Афара (ВИДЕО)
14 Август, 2017

Аннулируется ли намаз человека, который забыл совершить земные поклоны последнего руката намаза? - Ислам в вопросах
14 Август, 2017

Один из экс-главарей "Аш-Шабаб" перешел на сторону правительства Сомали
11 Август, 2017
Сирийская армия овладела рядом районов на границе с Иорданией
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com