Иран показал российские ПВО в Сирии

Иранское агентство Fars News распространило спутниковые снимки приведенной в полную боеготовность российской базы в Сирии, оснащенную самыми передовыми системами противовоздушной обороны С-300 и С-400.

База расположена в милитаризованном районе на границе провинций Тартус и Хама.

Официального подтверждения принадлежности ПВО нет, поэтому невозможно точно определить, принадлежат системы ПВО сирийскими или же российскими вооруженным силам. Однако некоторые источники в социальных сетях утверждают, что база используется именно для запусков крылатых ракет «Оникс», каковые производились ракетным комплексом «Бастион-П» в конце прошлого года.

Это означает, что, вероятней всего, С-300 и 400 принадлежат российским ВС.