Современник об имаме Рзе (а)

Ибрахим ибн Аббас: «Я никогда не видел, чтобы имам Рза (а) сказал кому-то обидное слово или же прервал чью-то речь. Он всегда исполнял просьбы людей, если имел такую возможность. Никогда не сидел в чьем-то присутствии, протянув ноги, и не прислонялся. Я никогда не слышал, чтобы он бранил своих слуг. Никогда не видел, чтобы он плевал или же громко смеялся, его смехом была улыбка. Когда садился за стол, звал не только своих слуг, но даже конюха и привратника».

(«Уйуни-ахбари-Риза (а)», т.2, стр.184, хадис 7)