ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Как должен выполнить намаз человек в состоянии джанабат, если совершение большого омовения вредит ему? Как должен выполнить намаз человек в состоянии джанабат, если совершение большого омовения вредит ему?
Как я неделю носила хиджаб в Москве Как я неделю носила хиджаб в Москве
В Таджикистане школьницам запретили носить хиджабы В Таджикистане школьницам запретили носить хиджабы
Следует ли выплачивать закят с суммы, взятой в долг? Следует ли выплачивать закят с суммы, взятой в долг?
Современник об имаме Рзе (а) Современник об имаме Рзе (а)

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Хадис

Современник об имаме Рзе (а)

Ибрахим ибн Аббас: «Я никогда не видел, чтобы имам Рза (а) сказал кому-то обидное слово или же прервал чью-то речь. Он всегда исполнял просьбы людей, если имел такую возможность. Никогда не сидел в чьем-то присутствии, протянув ноги, и не прислонялся. Я никогда не слышал, чтобы он бранил своих слуг. Никогда не видел, чтобы он плевал или же громко смеялся, его смехом была улыбка. Когда садился за стол, звал не только своих слуг, но даже конюха и привратника».

(«Уйуни-ахбари-Риза (а)», т.2, стр.184, хадис 7)


Опубликовано:16 Август, 2017  15:38, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
17 Июль, 2017
Имам Али (а): "Самый невежественный из людей тот,.."
11 Июль, 2017
Имам Саджад (а): "Из вас самый благодарный Аллаху тот,.."
6 Июнь, 2017
Имам Али (а): "Лучше быть своим педагогом и воспитателем, нежели..."
30 Май, 2017
Пророк Мухаммад (с) о ночах месяца Рамазан
12 Май, 2017
Пророк Мухаммад (с): "Когда он будет в сокрытии..."

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
17 Август, 2017

Нападение ИГ на полицейский блокпост в Ираке, 7 погибших
17 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
16 Август, 2017

В Таджикистане школьницам запретили носить хиджабы
16 Август, 2017
Сирия обвинила США и Британию в поставках отравляющих веществ террористам
16 Август, 2017
Эр-Рияд: Саудовская Аравия отвергает любую форму сближения с Ираном
16 Август, 2017
Индийская семья сожгла родственницу за колдовство
16 Август, 2017
Израильский министр: Признание Кнессетом "геноцида армян" маловероятно
16 Август, 2017

Современник об имаме Рзе (а)
16 Август, 2017
Иран показал российские ПВО в Сирии
16 Август, 2017
Число погибших при взрыве в Нигерии достигло 30 человек
16 Август, 2017
Экс-главарь "Аш-Шабаб" сдался правительству Сомали
16 Август, 2017

Следует ли выплачивать закят с суммы, взятой в  долг? Ислам в вопросах
16 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 115 раз за сутки
16 Август, 2017
В Турции за неделю нейтрализовали 43 террориста
15 Август, 2017

Как я неделю носила хиджаб в Москве - ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
15 Август, 2017

ВВС Турции нейтрализовали 21 террориста на севере Ирака
15 Август, 2017

В ООН обеспокоены положением 50 тысяч беженцев на границе Сирии и Иордании
15 Август, 2017

В Йемене количество подозрений холерой превысило 500 тысяч
15 Август, 2017

Глава Пентагона: удар КНДР по США может привести к военным действиям
15 Август, 2017
Число погибших при нападении на базу ООН в Тимбукту возросло до семи человек
15 Август, 2017

Пентагон: двое американских военных погибли в Ираке из-за ошибочного обстрела
15 Август, 2017

В Афганистане один из командиров Талибана убит своей охраной
14 Август, 2017

Лидер “Хизбаллы”: Асад останется у власти
14 Август, 2017

Министр обороны России назвал Дейр-эз-Зор ключевой точкой на пути к победе над ИГ
14 Август, 2017
Иран увеличил расходы на создание ракет в ответ на санкции США
14 Август, 2017

СМИ: В Триполи похитили бывшего премьера Ливии
14 Август, 2017

Сирийские войска при поддержке ВКС России взяли город Эс-Сухне
14 Август, 2017

Мирные жители бегут из осажденного Талль-Афара (ВИДЕО)
14 Август, 2017

Аннулируется ли намаз человека, который забыл совершить земные поклоны последнего руката намаза? - Ислам в вопросах
14 Август, 2017

Один из экс-главарей "Аш-Шабаб" перешел на сторону правительства Сомали
11 Август, 2017
Сирийская армия овладела рядом районов на границе с Иорданией
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com